ЕС будет давить на Южную Корею по поводу боеприпасов для Украины – Euractiv

Евросоюз будет "оказывать давление" на Южную Корею, чтобы она отправила боеприпасы непосредственно в Украину. Это должно произойти во время визита президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в этом месяце, сообщает Euractiv со ссылкой на источники среди дипломатов ЕС.

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Оба лидера ЕС попросят Южную Корею "быть более открытой" в вопросе поставки боеприпасов и другого военного оборудования, которое "давно запрашивали", в Украину", пишет издание со ссылкой на одного высокопоставленного чиновника ЕС.

Отмечается, что проблема боеприпасов приобрела "большую остроту" на протяжении последних недель, учитывая подготовку к украинскому контрнаступлению.

Европейские партнеры Украины ожидают, что Южная Корея предоставит военную помощь, поскольку заводам союзников понадобится несколько месяцев, чтобы нарастить производство, ситуация также усугубляется отсутствием большого количества взрывчатки на рынке, пишет Euractiv.

Рамон Пачеко Пардо, глава корейского Центра безопасности, дипломатии и стратегии Брюссельского свободного университета, отметил, что дилемма Южной Кореи относительно поставок боеприпасов связана с нежеланием создать "опасный прецедент". В стране действует запрет на продажу боеприпасов воюющим государствам.

"Это создает прецедент: любая другая страна, которая находится в состоянии войны, потребует того же. Тогда Сеулу станет сложно сказать им "нет", – сказал он.

Отмечается, что встреча лидеров ЕС с президентом Южной Кореи Юн Сон Йолем должна состояться 22 мая 2023 года в Сеуле на очередном саммите ЕС-Южная Корея.

3 мая 2023 года в ЕС заявили, что увеличат производство снарядов до 1 млн в год.

Послы стран-членов ЕС приняли решение о схеме совместной закупки боеприпасов для Украины на 1 млрд евро.

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