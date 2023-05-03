В ЕС договорились о закупках боеприпасов на 1 млрд евро для Украины
03.05.2023, 19:35
Болванки снарядов калибра 155 мм (скриншот)
Послы стран-членов ЕС приняли решение о схеме совместной закупки боеприпасов для Украины. Об этом сообщил официальный Twitter председательства Швеции в Совете ЕС.
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"Послы ЕС приняли решение о помощи в рамках Европейского фонда мира для поддержки Вооруженных Сил Украины на 1 млрд евро для совместной закупки боеприпасов и ракет", – говорится в сообщении.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что страны-члены ЕС "уже сейчас" пошлют боеприпасы со своих складов на 1 млрд евро, а еще столько же Евросоюз выделяет на совместные дальнейшие закупки для Украины.
СПРАВКА. 20 марта 2023 года Европейский Союз согласовал план закупки боеприпасов для Украины на 2 млрд евро. Сообщалось, что министры обороны ЕС договорились предоставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов.
- 12 апреля польское агентство PAP заявило, что Франция блокирует единогласное решение Евросоюза по финансированию поставок боеприпасов для Украины.
- 19 апреля Politico сообщило, что послы ЕС не могут договориться о совместных закупках: Франция хотела закупать в Союзе, Польша – и за его пределами.
- 3 мая Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия одобрила предложение о срочном наращивании производства боеприпасов в ЕС.
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