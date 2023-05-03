В ЕС договорились о закупках боеприпасов на 1 млрд евро для Украины

Послы стран-членов ЕС приняли решение о схеме совместной закупки боеприпасов для Украины. Об этом сообщил официальный Twitter председательства Швеции в Совете ЕС.

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"Послы ЕС приняли решение о помощи в рамках Европейского фонда мира для поддержки Вооруженных Сил Украины на 1 млрд евро для совместной закупки боеприпасов и ракет", – говорится в сообщении.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что страны-члены ЕС "уже сейчас" пошлют боеприпасы со своих складов на 1 млрд евро, а еще столько же Евросоюз выделяет на совместные дальнейшие закупки для Украины.

СПРАВКА. 20 марта 2023 года Европейский Союз . 20 марта 2023 года Европейский Союз согласовал план закупки боеприпасов для Украины на 2 млрд евро. Сообщалось, что министры обороны ЕС договорились предоставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов.

12 апреля польское агентство PAP заявило, что Франция блокирует единогласное решение Евросоюза по финансированию поставок боеприпасов для Украины.

19 апреля Politico сообщило, что послы ЕС не могут договориться о совместных закупках: Франция хотела закупать в Союзе, Польша – и за его пределами.

3 мая Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия одобрила предложение о срочном наращивании производства боеприпасов в ЕС.

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Артем Джеріпа

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