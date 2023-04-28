Германия готова выпустить для Украины 250 000 снарядов калибра 155 мм – FAZ

Германия намерена обеспечить поставку Украине не менее 250 000 снарядов калибра 155 мм. Эти планы обсуждались на совещании руководителей немецких компаний, которые производят вооружения, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Издание пишет, что выполнение обещания Евросоюза передать Украине миллион снарядов пока остается под вопросом, на что прямо указывал глава МИД Дмитрий Кулеба. Отставание с поставками также резко критиковал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Медлительность в поставках боеприпасов страны ЕС объясняют тем, что ранее сделанные запасы уже почти полностью переданы Украине, а на складах остался практически уставной минимум снарядов, необходимый для обороны. Единственным вариантом выполнить данное Украине обещание остается запуск производства снарядов.

Журналисты FAZ побеседовали с представителем концерна Rheinmetall, который сообщил, что компания готова выпустить для Украины четверть обещанного объема снарядов калибра 155 мм – 250 000 штук.

В целом Rheinmetall может производить до 450 000 снарядов в год, в том числе 350 000 непосредственно на европейских мощностях. В дальнейшем концерн готов значительно расширить производство – вплоть до 600 тысяч снарядов в год.

20 апреля Кулеба выразил разочарование, что знаковое соглашение, заключенное в прошлом месяце для стран ЕС о совместной закупке артиллерийских снарядов для Киева, до сих пор не реализовано.

24 апреля Боррель заверил, что Евросоюз завершит разработку плана закупки боеприпасов для Украины в ближайшие дни.

СПРАВКА. 20 марта 2023 года Европейский Союз



12 апреля польское агентство PAP со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС сообщило, что Франция



19 апреля стало известно, что . 20 марта 2023 года Европейский Союз согласовал план закупки боеприпасов для Украины на 2 млрд евро.12 апреля польское агентство PAP со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС сообщило, что Франция блокирует единогласное решение Евросоюза по финансированию поставок боеприпасов для Украины.19 апреля стало известно, что Франция и Польша "поругались" из-за того, что послы не смогли согласовать порядок выполнения общих контрактов ЕС по закупке боеприпасов для Украины.

14 марта 2023 года в компании Rheinmetall заявили, что они в состоянии произвести для Украины столько снарядов, сколько нужно, но не хватает заказов со стороны ЕС.

29 марта в Пентагоне заявили, что планируют удвоить заказ на производство 155-мм артиллерийских снарядов до конца 2023 года и увеличить его в шесть раз в течение следующих пяти лет.

Сергій Бережний

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