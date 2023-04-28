Германия готова выпустить для Украины 250 000 снарядов калибра 155 мм – FAZ
Германия намерена обеспечить поставку Украине не менее 250 000 снарядов калибра 155 мм. Эти планы обсуждались на совещании руководителей немецких компаний, которые производят вооружения, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Издание пишет, что выполнение обещания Евросоюза передать Украине миллион снарядов пока остается под вопросом, на что прямо указывал глава МИД Дмитрий Кулеба. Отставание с поставками также резко критиковал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Медлительность в поставках боеприпасов страны ЕС объясняют тем, что ранее сделанные запасы уже почти полностью переданы Украине, а на складах остался практически уставной минимум снарядов, необходимый для обороны. Единственным вариантом выполнить данное Украине обещание остается запуск производства снарядов.
Журналисты FAZ побеседовали с представителем концерна Rheinmetall, который сообщил, что компания готова выпустить для Украины четверть обещанного объема снарядов калибра 155 мм – 250 000 штук.
В целом Rheinmetall может производить до 450 000 снарядов в год, в том числе 350 000 непосредственно на европейских мощностях. В дальнейшем концерн готов значительно расширить производство – вплоть до 600 тысяч снарядов в год.
20 апреля Кулеба выразил разочарование, что знаковое соглашение, заключенное в прошлом месяце для стран ЕС о совместной закупке артиллерийских снарядов для Киева, до сих пор не реализовано.
24 апреля Боррель заверил, что Евросоюз завершит разработку плана закупки боеприпасов для Украины в ближайшие дни.
12 апреля польское агентство PAP со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС сообщило, что Франция блокирует единогласное решение Евросоюза по финансированию поставок боеприпасов для Украины.
19 апреля стало известно, что Франция и Польша "поругались" из-за того, что послы не смогли согласовать порядок выполнения общих контрактов ЕС по закупке боеприпасов для Украины.
- 14 марта 2023 года в компании Rheinmetall заявили, что они в состоянии произвести для Украины столько снарядов, сколько нужно, но не хватает заказов со стороны ЕС.
- 29 марта в Пентагоне заявили, что планируют удвоить заказ на производство 155-мм артиллерийских снарядов до конца 2023 года и увеличить его в шесть раз в течение следующих пяти лет.
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