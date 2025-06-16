ЕС на год продлил санкции против России за оккупацию Крыма и Севастополя
Совет Европейского Союза продлил санкции против РФ из-за незаконной аннексии Крыма и Севастополя до 23 июня 2026 года, сообщается на сайте институции.
Действующие санкции впервые были введены в июне 2014 года. Они включают запрет на импорт в ЕС продукции, происходящие из оккупированных Крыма или Севастополя, а также на инвестиции в инфраструктуру или финансы и на туристические услуги из них.
Также под ограничения ЕС подпадает экспорт в крымские компании или для использования в оккупированном регионе ряда товаров и технологий в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также для поиска, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.
В Евросоюзе вновь отметили, что блок не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя как нарушение международного права.
"Начиная с 2022 года, Россия еще больше нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины, начав неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну против Украины. ЕС остается непоколебимым в своей преданности независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно российской агрессии, а также предан полной реализации своей политики непризнания [принадлежности оккупированных территорий к России]", – заключают в Совете ЕС.
Такие санкции против РФ Европейский союз продолжает ежегодно.
- 10 июня источники издания FT сообщили, что в новый 18-й пакет санкции Еврокомиссия предлагает снизить "потолок" цен на российскую нефть с нынешних $60 до $45 за баррель, а также запретить использование российской энергетической инфраструктуры, в частности Северных потоков.
- Экс-министр, аналитик Павел Климкин заявлял LIGA.net, что снижение потолка цен на нефть со стороны ЕС не сработает без поддержки Штатов, а Трамп не хочет давить на Путина.