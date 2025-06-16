ЕС на год продлил санкции против России за оккупацию Крыма и Севастополя

Продолжается запрет на импорт в ЕС товаров с полуострова, а также на инвестиции в инфраструктуру или финансы и туристические услуги

Незаконно построенный Крымский мост (Иллюстративное фото: EPA)

Совет Европейского Союза продлил санкции против РФ из-за незаконной аннексии Крыма и Севастополя до 23 июня 2026 года, сообщается на сайте институции.

Действующие санкции впервые были введены в июне 2014 года. Они включают запрет на импорт в ЕС продукции, происходящие из оккупированных Крыма или Севастополя, а также на инвестиции в инфраструктуру или финансы и на туристические услуги из них.

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Также под ограничения ЕС подпадает экспорт в крымские компании или для использования в оккупированном регионе ряда товаров и технологий в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также для поиска, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

В Евросоюзе вновь отметили, что блок не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя как нарушение международного права.

"Начиная с 2022 года, Россия еще больше нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины, начав неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну против Украины. ЕС остается непоколебимым в своей преданности независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно российской агрессии, а также предан полной реализации своей политики непризнания [принадлежности оккупированных территорий к России]", – заключают в Совете ЕС.

Такие санкции против РФ Европейский союз продолжает ежегодно.