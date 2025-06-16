ЄС на рік продовжив санкції проти Росії за окупацію Криму і Севастополя
Рада Європейського Союзу продовжила санкції проти РФ через незаконну анексію Криму та Севастополя до 23 червня 2026 року, повідомляється на сайті інституції.
Чинні санкції вперше були запроваджені у червні 2014-го. Вони передбачають заборону на імпорт до ЄС продукції, що походить з окупованих Криму або Севастополя, а також на інвестиції в інфраструктуру або фінанси й на туристичні послуги з них.
Також під обмеження ЄС підпадає експорт до кримських компаній або для використання в окупованому регіоні низки товарів та технологій у транспортному, телекомунікаційному й енергетичному секторах, а також для пошуку, розвідки та видобутку нафти, газу і мінеральних ресурсів.
У Євросоюзі знову зазначили, що блок не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя РФ як порушення міжнародного права.
"Починаючи з 2022 року, Росія ще більше порушила суверенітет і територіальну цілісність України, розпочавши неспровоковану та невиправдану агресивну війну проти України. ЄС залишається непохитним у своїй відданості незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та її невід'ємному праву на самооборону від російської агресії, а також відданий повній реалізації своєї політики невизнання [приналежності окупованих територій до Росії]", – підсумовують у Раді ЄС.
Такі санкції проти РФ Європейський Союз продовжує щороку.
- 10 червня джерела видання FT повідомили, що у новому 18-му пакеті санкцій Єврокомісія пропонує знизити "стелю" цін на російську нафту з нинішніх $60 до $45 за барель, а також заборонити використання російської енергетичної інфраструктури, зокрема Північних потоків.
- Ексміністр, аналітик Павло Клімкін заявляв LIGA.net, що зниження стелі цін на нафту з боку ЄС не спрацює без підтримки Штатів, а Трамп не хоче тиснути на Путіна.