ЄС на рік продовжив санкції проти Росії за окупацію Криму і Севастополя

Продовжується заборона на імпорт до ЄС товарів з півострова, а також на інвестиції в інфраструктуру або фінанси й на туристичні послуги

Незаконно збудований Кримський міст (Ілюстративне фото: EPA)

Рада Європейського Союзу продовжила санкції проти РФ через незаконну анексію Криму та Севастополя до 23 червня 2026 року, повідомляється на сайті інституції.

Чинні санкції вперше були запроваджені у червні 2014-го. Вони передбачають заборону на імпорт до ЄС продукції, що походить з окупованих Криму або Севастополя, а також на інвестиції в інфраструктуру або фінанси й на туристичні послуги з них.

Читайте також Економічна база РФ для продовження війни скорочується щодня

Також під обмеження ЄС підпадає експорт до кримських компаній або для використання в окупованому регіоні низки товарів та технологій у транспортному, телекомунікаційному й енергетичному секторах, а також для пошуку, розвідки та видобутку нафти, газу і мінеральних ресурсів.

У Євросоюзі знову зазначили, що блок не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя РФ як порушення міжнародного права.

"Починаючи з 2022 року, Росія ще більше порушила суверенітет і територіальну цілісність України, розпочавши неспровоковану та невиправдану агресивну війну проти України. ЄС залишається непохитним у своїй відданості незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та її невід'ємному праву на самооборону від російської агресії, а також відданий повній реалізації своєї політики невизнання [приналежності окупованих територій до Росії]", – підсумовують у Раді ЄС.

Такі санкції проти РФ Європейський Союз продовжує щороку.