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Выполняйте свои обязательства. Ответ ЕС на критику Зеленского

Выполняйте свои обязательства. Ответ ЕС на критику Зеленского - Фото
Европейская комиссия: pixabay
26.09.2019, 15:15

Представитель Еврокомисии подчеркнул, что поддержка Украины плотно завязана на ее прогрессе в демократических реформах

Представитель Европейской комиссии отреагировал на брифинге стенограмму телефонного разговора между президентом Владимиром Зеленским и его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает Европейская правда.

Он отказался комментировать разговор в целом, однако подчеркнул, что поддержка Украины зависит от ее успеха в реализации реформ.

"Наша поддержка крепко завязана на обязательстве Украины продолжать путь реформ, поэтому, конечно, мы очень внимательно следим за реформами, которые проводит Украина", - заявил он.

Также в Еврокомиссии напомнили, что оказывают беспрецедентную поддержку Украине и уже выделили Киеву 15 млрд евро грантов и займов на поддержку реформ.

На вопрос о том, будет ли ЕС требовать разъяснений от Зеленского после его критических заявлений о недостаточной поддержке Украины со стороны Европы, представитель Еврокомиссии отвечать не стал.

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