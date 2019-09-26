Выполняйте свои обязательства. Ответ ЕС на критику Зеленского

Европейская комиссия: pixabay

Представитель Европейской комиссии отреагировал на брифинге стенограмму телефонного разговора между президентом Владимиром Зеленским и его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает Европейская правда.

Он отказался комментировать разговор в целом, однако подчеркнул, что поддержка Украины зависит от ее успеха в реализации реформ.

"Наша поддержка крепко завязана на обязательстве Украины продолжать путь реформ, поэтому, конечно, мы очень внимательно следим за реформами, которые проводит Украина", - заявил он.

Также в Еврокомиссии напомнили, что оказывают беспрецедентную поддержку Украине и уже выделили Киеву 15 млрд евро грантов и займов на поддержку реформ.

На вопрос о том, будет ли ЕС требовать разъяснений от Зеленского после его критических заявлений о недостаточной поддержке Украины со стороны Европы, представитель Еврокомиссии отвечать не стал.

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