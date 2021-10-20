ЕС приветствовал изменения в закон о НАБУ. Обещает помочь с новым директором
20.10.2021, 06:30
Матти Маасикас (Фото: пресс-служба форума Украина 30)
Европейский Союз приветствует принятые Верховной Радой изменения в закон о Национальном антикоррупционном бюро. ЕС готов поддержать отбор на должность нового директора НАБУ, написал в Twitter представитель ЕС в Украине Матти Маасикас.
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"Приветствую сегодняшнее принятие поправок к закону НАБУ Верховной Радой как позитивный шаг в повестке дня украинской антикоррупционной реформы", – написал вчера дипломат.
По словам Маасикаса, представительство ЕС готово поддержать прозрачный процесс отбора нового директора НАБУ, который будет основан на заслугах кандидатов.
- 28 августа 2020 года КСУ признал неконституционным указ пятого президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника главой НАБУ. 16 сентября 2020-го КСУ признал неконституционными отдельные нормы закона о НАБУ.
- Вчера Рада изменила закон о НАБУ, чтобы он соответствовал Конституции. По новым правилам, директора Бюро будет назначать Кабмин по результатам конкурса. Сытник будет выполнять обязанности до назначения нового директора, но не дольше срока, на который он был назначен, или увольнения по предусмотренным в законе причинам.
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