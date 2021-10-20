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ЕС приветствовал изменения в закон о НАБУ. Обещает помочь с новым директором

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2021, 06:30
ЕС приветствовал изменения в закон о НАБУ. Обещает помочь с новым директором - Фото
Матти Маасикас (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Европейский Союз приветствует принятые Верховной Радой изменения в закон о Национальном антикоррупционном бюро. ЕС готов поддержать отбор на должность нового директора НАБУ, написал в Twitter представитель ЕС в Украине Матти Маасикас.

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"Приветствую сегодняшнее принятие поправок к закону НАБУ Верховной Радой  как позитивный шаг в повестке дня украинской антикоррупционной реформы", – написал вчера дипломат.

По словам Маасикаса, представительство ЕС готово поддержать прозрачный процесс отбора нового директора НАБУ, который будет основан на заслугах кандидатов.

ЕС приветствовал изменения в закон о НАБУ. Обещает помочь с новым директором

Марк Сировой
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