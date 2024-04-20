"ЕС тоже должно сделать больше". Как европейские лидеры отреагировали на голосование в США

Представители некоторых европейских стран подчеркнули, что теперь и в ЕС должны активизировать поддержку Украины

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Европейские лидеры отреагировали на долгожданное голосование в Палате представителей США за оказание помощи Украине на сумму $60,8 млрд. Представители Швеции, Чехии и Эстонии высказались за то, чтобы тоже сделать больше для поддержки Украины в противостоянии российской агрессии.

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Как сообщает CNN, президент США Джо Байден заявил, что это голосование Палаты представителей посылает всему миру "четкое сообщение" о силе американского лидерства на мировой арене. Он призвал Сенат как можно быстрее проголосовать за этот пакет и отправить ему на подпись, чтобы Штаты могли быстро отправить оружие и оборудование в Украину для удовлетворения срочных потребностей на поле боя.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что это "давно назревший" и важный пакет помощи Украине.

"Это посылает четкий сигнал Кремлю: те, кто верят в свободу и устав ООН, будут продолжать поддерживать Украину и ее народ", – написал он.

Глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что единственный путь к миру – помочь украинскому народу защитить себя.

"Мы едины. За свободу, против агрессии", – добавила она.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель приветствовал сегодняшнее голосование Палаты представителей США и отметил, что Украина будет иметь трансатлантическую поддержку, необходимую для противостояния российской агрессии.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина заслуживает "всей возможной поддержки" для противостояния России.

"Теперь мы просим Сенат США проголосовать как можно скорее, поскольку на кону жизни. Трансатлантические союзники едины в поддержке свободы и демократии", – написала она.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что это большой шаг к победе, и все союзники будут продолжать поддерживать Украину, а поддержка и сплоченность Запада сегодня чрезвычайно важны.

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что одобрение Палатой представителей пакета помощи Украине является важным решением, которое поможет остановить российскую агрессию, и "это яркое подтверждение лидерства США среди всех стран свободного мира".

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас уверена: " Самый лучший способ обезопасить себя – это убедиться, что мы поможем Украине выиграть борьбу за свободу".

Она выразила надежду, что это голосование побудит всех союзников пересмотреть свои склады и сделать больше.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал: "Плохой день для Путина. Плохой день для всех, кто осмелился поверить, что Америка может пошатнуться, когда дело доходит до защиты того, за что и кого она выступает".

Глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем назвал новости "прекрасными", но подчеркнул, что сейчас также время помнить, что ЕС теперь должен увеличить собственное производство вооружения, боеприпасов и поставок, чтобы помочь Украине на долгосрочной основе.

Министр иностранных дел Чехии Как Липовский считает, что решение Палаты представителей принято в "наиболее благоприятное время", и только вместе союзники смогут остановить агрессию России против Украины, свободы и демократии. Но Европа также должна сделать больше, убежден он.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис написал: " Исторические решения меняют историю. Хорошо, что ты вернулась, Америка".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подчеркнула, что " Украина борется за всех нас и заслуживает полной поддержки".

Президент Молдовы Мая Санду приветствовала решение Палаты: "Эта важная поддержка укрепит Украину в противостоянии агрессии и укрепит региональную безопасность".

20 апреля Палата представителей США 311 голосами одобрила помощь Украине.

LIGA.net подробно расписала, что содержит пакет помощи США для Украины, и составила соответствующую инфографику. Известно, что для Украины выделят $60,84 млрд. Из них $23,2 млрд пойдут на пополнение американских вооружений, запасов и объектов.

подробно расписала, что содержит пакет помощи США для Украины, и составила соответствующую инфографику. Известно, что для Украины выделят $60,84 млрд. Из них $23,2 млрд пойдут на пополнение американских вооружений, запасов и объектов. Байден обещает "немедленно" подписать закон, как только проект одобрят законодатели.

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