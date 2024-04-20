"ЄС теж має зробити більше". Як європейські лідери відреагували на голосування у США

Представники деяких європейських країн наголосили, що тепер і в ЄС мають активувати підтримку України

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Європейські лідери відреагували на довгоочікуване голосування у Палаті представників США за надання допомоги Україні на суму $60,8 млрд. Представники Швеції, Чехії і Естонії висловились за те, щоб також зробити більше задля підтримки України у протистоянні російській агресії.

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Як повідомляє CNN, президент США Джо Байден заявив, що це голосування Палати представників надсилає всьому світу "чітке повідомлення" про силу американського лідерства на світовій арені. Він закликав Сенат якнайшвидше проголосувати за цей пакет і надіслати йому на підпис, щоб Штати могли швидко відправити зброю та обладнання в Україну для задоволення термінових потреб на полі бою.

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що це "давно назрілий" і важливий пакет допомоги Україні.

"Це надсилає чіткий сигнал Кремлю: ті, хто вірять у свободу та статут ООН, продовжуватимуть підтримувати Україну та її народ", – написав він.

Голова Європарламенту Роберта Мецола заявила, що єдиний шлях до миру – допомогти українському народу захистити себе.

"Ми єдині. За свободу, проти агресії", – додала вона.

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель привітав сьогоднішнє голосування Палати представників США і зазначив, що Україна матиме трансатлантичну підтримку, необхідну для протистояння російській агресії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна заслуговує "на всю можливу підтримку" для протистояння Росії.

"Тепер ми просимо Сенат США проголосувати якнайшвидше, оскільки на кону життя. Трансатлантичні союзники об’єднані у підтримці свободи та демократії", – написала вона.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що це великий крок до перемоги, і всі союзники продовжуватимуть підтримувати Україну, а підтримка та згуртованість Заходу сьогодні є надзвичайно важливими.

Президент Польщі Анджей Дуда переконаний, що схвалення Палатою представників пакета допомоги Україні є важливим рішенням, яке допоможе зупинити російську агресію, і "це яскраве підтвердження лідерства США серед усіх країн вільного світу".

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас впевнена: "Найкращий спосіб убезпечити себе – це переконатися, що ми допоможемо Україні виграти боротьбу за свободу".

Вона висловила сподівання, що це голосування спонукатиме всіх союзників переглянути свої склади та зробити більше.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав: "Поганий день для Путіна. Поганий день для всіх, хто насмілився повірити, що Америка може похитнутися, коли справа доходить до захисту того, за що і кого вона виступає".

Глава МЗС Швеції Тобіас Більстрем назвав новини "чудовими", але наголосив, що зараз також час пам’ятати, що ЄС тепер має збільшити власне виробництво озброєння, боєприпасів і постачань, щоб допомогти Україні на довгостроковій основі.

Міністр закордонних справ Чехії Як Ліпавський вважає, що рішення Палати представників ухвалено у "найбільш сприятливий час", і тільки разом союзники зможуть зупинити агресію Росії проти України, свободи та демократії. Але Європа також має зробити більше, переконаний він.

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс написав: "Історичні рішення змінюють історію. Добре, що ти повернулася, Америко".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наголосила, що "Україна бореться за всіх нас і заслуговує на повну підтримку".

Президентка Молдови Мая Санду привітала рішення Палати: "Ця важлива підтримка зміцнить Україну в протистоянні агресії та зміцнить регіональну безпеку".

20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.

LIGA.net детально розписала, що містить пакет допомоги США для України, та створила відповідну інфографіку. Загалом відомо, що для України виділять $60,84 млрд. З них $23,2 млрд підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів.

детально розписала, що містить пакет допомоги США для України, та створила відповідну інфографіку. Загалом відомо, що для України виділять $60,84 млрд. З них $23,2 млрд підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів. Байден обіцяє "негайно" підписати закон, як тільки проєкт схвалять законодавці.

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