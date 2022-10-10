ЕС уже работает над новыми решениями в ответ на российскую ракетную атаку – Кулеба
10.10.2022, 17:12
Дмитрий Кулеба (Скриншот видео ТСН/Youtube)
Новые решения Евросоюза в ответ на массированную российскую ракетную атаку против Украины уже разрабатываются. Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.
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"У меня был телефонный разговор с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, который подтвердил, что ЕС продолжает решительно поддерживать Украину после варварских ударов России. Новые соответствующие решения ЕС уже находятся в разработке", – написал он.
- 10 октября Россия выпустила по Украине 84 крылатых ракеты, 24 дрона, из них 13 – иранские Shahed-136, погибли 11 человек, 64 травмированы.
- В Киеве от ракетных ударов погибли пять человек, 51 – пострадал. Из них 42 госпитализированы в медучреждения города.
- Украинцев просят ограничить использование электроэнергии с 17:00 до 23:00. Это поможет преодолеть нагрузку электросетей.
- Боррель заявил, что дополнительная военная поддержка Украины для противостояния стране-агрессору России уже "в пути".
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