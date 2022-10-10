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ЕС уже работает над новыми решениями в ответ на российскую ракетную атаку – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2022, 17:12
ЕС уже работает над новыми решениями в ответ на российскую ракетную атаку – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Скриншот видео ТСН/Youtube)

Новые решения Евросоюза в ответ на массированную российскую ракетную атаку против Украины уже разрабатываются. Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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"У меня был телефонный разговор с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, который подтвердил, что ЕС продолжает решительно поддерживать Украину после варварских ударов России. Новые соответствующие решения ЕС уже находятся в разработке", – написал он.

  • 10 октября Россия выпустила по Украине 84 крылатых ракеты, 24 дрона, из них 13 – иранские Shahed-136, погибли 11 человек, 64 травмированы.
  • В Киеве от ракетных ударов погибли пять человек, 51 – пострадал. Из них 42 госпитализированы в медучреждения города. 
  • Украинцев просят ограничить использование электроэнергии с 17:00 до 23:00. Это поможет преодолеть нагрузку электросетей. 
  • Боррель заявил, что дополнительная военная поддержка Украины для противостояния стране-агрессору России уже "в пути".

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Вадим Ребрина
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ЕС ракетный удар дмитрий кулеба
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