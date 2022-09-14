"Еще чистить и чистить". Данилов предостерег украинцев от эйфории из-за контрнаступления

Украинские силы ведут успешное контрнаступление в Харьковской области, но стоит воздержаться от эйфории по этому поводу, так как предстоит деоккупировать еще много территорий в разных областях. Об этом сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире 24 канала.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Данилова попросили прокомментировать слова президента США Джо Байдена о контрнаступлении ВСУ в Харьковской области. На вопрос, достигла ли Украина переломного момента в войне, Байден ответил, что "об этом трудно сказать".

По мнению Данилова, Украина сломала ход войны в период с 24 февраля по 15-20 марта – когда весь мир увидел, с какой смелостью украинский сектор обороны защищает свою землю.

"То, что сейчас происходит, – это на самом деле сложная и тяжелая работа. Байден прав с точки зрения того, что территория РФ еще на сегодняшний день большая, количество вооружения, которое осталось там с советских времен, – большое. Нам нужно будет еще очень много поработать, чтобы крайний российский солдат покинул территорию нашей страны", – сказал Данилов.

Он отметил, что у некоторых украинцев сейчас появляется определенная эйфория в связи с контрнаступлением. Он предостерег от этого, так как "работы будет еще очень-очень много". Секретарь СНБО напомнил, что предстоит еще освободить Донецкую, Луганскую, Херсонскую области, Крым, части Запорожской и Николаевской областей.

"Еще чистить и чистить", – добавил Данилов.

Сегодня в Минобороны сообщили, что в результате контрнаступления ВСУ с 6 сентября в Харьковской области освобождены порядка 8500 кв. км территории, около 388 населенных пунктов, приблизительно 150 000 человек.

По словам Данилова, украинские военнослужащие в ходе контрнаступления несут вдесятеро меньшие потери, чем армия РФ, несмотря на законы войны.

Читайте также: "Мы наваливаем России". Наступление ВСУ – глазами "Альфы" СБУ, командира Гонора и военных

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.