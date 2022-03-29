Еще один российский штурмовой вертолет К-52 уничтожен в Харьковской области

Российский разведывательно-ударный вертолёт К-52 уничтожен в Харьковской области. Об этом сообщает в Facebook Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

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Вражеский вертолет, известный среди военных как "Аллигатор", был сбит на высоте около 500 метров выстрелом из ПЗРК стрелком-зенитчиком подразделения ПВО одной из частей Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Сообщается, что вертолет взорвался в воздухе.

По данным на утро 29 марта, с начала вторжения в Украине армия РФ потеряла 17 200 военных, почти 600 танков, более 250 самолетов и вертолетов.

Сергей Бережной

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