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Еще одна Слуга народа примкнула к сторонникам теорий заговора

18.01.2021, 15:33
Еще одна Слуга народа примкнула к сторонникам теорий заговора - Фото
Елена Мошенец (фото из личного Facebook)

Народный депутат фракции Слуга народа Елена Мошенец заявила, что вирус SARS-CoV-2 может быть разновидностью биологического оружия и представлять для людей намного большую угрозу, чем ядерное оружие. Об этом она сказала в эфире телеканала НАШ.

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"Я рассматриваю такую возможность, что он (коронавирус – ред.) может быть одной из разновидностей биологического оружия. Потому что о биологическом оружии, как и о ядерном, речь идет уже несколько десятилетий. И это оружие намного хуже ядерного", – подчеркнула Мошенец.

По ее словам, количество ядерных боеголовок можно посчитать, чтобы оценить масштабы, а вот о том, что происходит в лабораториях рассказать сложнее. "Коронавирус может быть ярким примером того, как это может быть, даже без ядерного оружия", – отметила нардеп.

  • 14 декабря 2020 года нардеп-антивакцинатор СН Юрий Камельчук назвал COVID-19 выдумкой.
  • 8 января 2021 года он же заявил, что вакцинация от коронавируса "приносит смерти", а маски мешают доступу кислорода в легкие.

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Дарья Мостовая
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