Еще одно "самоубийство" в РФ – главный военный финансист Западного военного округа

Начальница управления финансового обеспечения Минобороны РФ по Западному военному округу Марина Янкина найдена мертвой под балконом ее дома. Об этом сообщают российские пропагандистские медиа.

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Тело 58-летней Янкиной было найдено утром 15 февраля возле дома в Санкт-Петербурге, где она, как сообщается, жила на 16 этаже.

По версии, озвученной силовыми ведомствами страны-агрессора, причиной смерти Янкиной может быть самоубийство.

До перехода на работу в минобороны РФ, Янкина работала в налоговой службе, а также занимала пост заместителя председателя комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Гибель Янкиной продолжила перечень подозрительных смертей среди российских чиновников и топ-менеджеров в 2022 году. Так, в январе был найден мертвым 60-летний Леонид Шульман, а в феврале – 61-летний Александр Тюляков. Оба занимали высокие посты в структуре Газпрома и якобы совершили самоубийство, оставив предсмертные записки.

В апреле в Москве нашли мертвыми бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева, его дочь и жену. По версии следствия, Аваев сначала застрелил семью, а затем застрелился сам. Через несколько дней такой же случай произошел в Испании, где были найдены мертвыми бывший топ Новатэка Сергей Протосеня, его жена и дочь. Полиция также рассматривала версию, что Протосеня мог убить свою жену и дочь, а затем покончил с собой.

В июле в пригороде Санкт-Петербурга нашли застреленного Юрия Воронова, руководителя транспортной организации Астра Шиппинг, занимавшейся арктическими подрядами Газпрома.

Затем в Москве погиб вице-президент Лукойла Равиль Маганов. 67-летний топ-менеджер выпал из окна больницы.

26 января 2022 года в Индии из-за падения с третьего этажа погиб бизнесмен, депутат одного из российских облсоветов Павел Антов.

Сергій Бережний

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