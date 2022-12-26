Одного из богатейших депутатов России нашли мертвым в Индии: выпал с третьего этажа
В Индии после падения с третьего этажа погиб бизнесмен, депутат одного из российских облсоветов Павел Антов. Это произошло в гостинице Sai International в городе Раягада на востоке Индии, возле Бенгальского залива, где 65-летний Антов отдыхал с друзьями, пишут местные издания NDTV и OdishaTV.
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Индийская полиция расследует гибель россиянина как суицид.
За два дня до его смерти в той же гостинице скончался один из его спутников, 61-летний предприниматель Владимир Быданов, которого владимирские медиа называют другом Антова. Возле тела Быданова нашли несколько бутылок из-под вина, поэтому причиной смерти могло стать чрезмерное употребление алкоголя.
На сайте законодательного собрания Владимирской области РФ появился некролог Антову, причина его смерти там не указана.
Антов был основателем и вице-президентом группы компаний "Владимирский стандарт" – крупного российского производителя мясной и колбасной продукции. В 2019 году российский Forbes назвал Антова самым богатым депутатом России – тогда его доход составлял почти 10 млрд рублей (около $150 млн по нынешнему курсу).
- Гибель Антова пополнила список подозрительных смертей среди российских бизнесменов и топ-менеджеров, произошедших в 2022 году. Так, в январе был найден мертвым 60-летний Леонид Шульман, а в феврале – 61-летний Александр Тюляков. Оба занимали высокие посты в структуре Газпрома и якобы совершили самоубийство, оставив предсмертные записки.
- В апреле в Москве нашли мертвыми бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева, его дочь и жену. По версии следствия, Аваев сначала застрелил семью, а затем застрелился сам. Через несколько дней такой же случай произошел в Испании, где были найдены мертвыми бывший топ Новатэка Сергей Протосеня, его жена и дочь. Полиция также рассматривала версию, что Протосеня мог убить свою жену и дочь, а затем покончил с собой.
- В июле в пригороде Санкт-Петербурга нашли застреленного Юрия Воронова, руководителя транспортной организации Астра Шиппинг, занимавшейся арктическими подрядами Газпрома.
- Затем в Москве погиб вице-президент Лукойла Равиль Маганов. 67-летний топ-менеджер выпал из окна больницы.
- В сентябре топ-менеджер Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Иван Печорин выпал из катера на полном ходу.
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