Одного из богатейших депутатов России нашли мертвым в Индии: выпал с третьего этажа

В Индии после падения с третьего этажа погиб бизнесмен, депутат одного из российских облсоветов Павел Антов. Это произошло в гостинице Sai International в городе Раягада на востоке Индии, возле Бенгальского залива, где 65-летний Антов отдыхал с друзьями, пишут местные издания NDTV и OdishaTV.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Индийская полиция расследует гибель россиянина как суицид.

За два дня до его смерти в той же гостинице скончался один из его спутников, 61-летний предприниматель Владимир Быданов, которого владимирские медиа называют другом Антова. Возле тела Быданова нашли несколько бутылок из-под вина, поэтому причиной смерти могло стать чрезмерное употребление алкоголя.

На сайте законодательного собрания Владимирской области РФ появился некролог Антову, причина его смерти там не указана.

Антов был основателем и вице-президентом группы компаний "Владимирский стандарт" – крупного российского производителя мясной и колбасной продукции. В 2019 году российский Forbes назвал Антова самым богатым депутатом России – тогда его доход составлял почти 10 млрд рублей (около $150 млн по нынешнему курсу).

Российское издание "Медиазона" пишет, что в июне в аккаунте Антова в WhatsApp появилась сторис об обстреле российскими военными жилого дома в Киеве. Тогда от попадания ракеты в многоэтажку пострадали шесть человек, в том числе российская гражданка и ее дочь; муж женщины погиб. В сторис Антова были слова: "Честно говоря, иначе, чем террор, это все назвать крайне сложно".

Вскоре сторис удалили, а Антов назвал ее "результатом технической ошибки".

Гибель Антова пополнила список подозрительных смертей среди российских бизнесменов и топ-менеджеров, произошедших в 2022 году. Так, в январе был найден мертвым 60-летний Леонид Шульман, а в феврале – 61-летний Александр Тюляков. Оба занимали высокие посты в структуре Газпрома и якобы совершили самоубийство, оставив предсмертные записки.

В апреле в Москве нашли мертвыми бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева, его дочь и жену. По версии следствия, Аваев сначала застрелил семью, а затем застрелился сам. Через несколько дней такой же случай произошел в Испании, где были найдены мертвыми бывший топ Новатэка Сергей Протосеня, его жена и дочь. Полиция также рассматривала версию, что Протосеня мог убить свою жену и дочь, а затем покончил с собой.

В июле в пригороде Санкт-Петербурга нашли застреленного Юрия Воронова, руководителя транспортной организации Астра Шиппинг, занимавшейся арктическими подрядами Газпрома.

Затем в Москве погиб вице-президент Лукойла Равиль Маганов. 67-летний топ-менеджер выпал из окна больницы.

В сентябре топ-менеджер Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Иван Печорин выпал из катера на полном ходу.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.