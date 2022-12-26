UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Одного из богатейших депутатов России нашли мертвым в Индии: выпал с третьего этажа

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2022, 17:59
Одного из богатейших депутатов России нашли мертвым в Индии: выпал с третьего этажа - Фото
Фото: Владимирские ведомости

В Индии после падения с третьего этажа погиб бизнесмен, депутат одного из российских облсоветов Павел Антов. Это произошло в гостинице Sai International в городе Раягада на востоке Индии, возле Бенгальского залива, где 65-летний Антов отдыхал с друзьями, пишут местные издания NDTV и OdishaTV.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Индийская полиция расследует гибель россиянина как суицид.

За два дня до его смерти в той же гостинице скончался один из его спутников, 61-летний предприниматель Владимир Быданов, которого владимирские медиа называют другом Антова. Возле тела Быданова нашли несколько бутылок из-под вина, поэтому причиной смерти могло стать чрезмерное употребление алкоголя.

На сайте законодательного собрания Владимирской области РФ появился некролог Антову, причина его смерти там не указана.

Антов был основателем и вице-президентом группы компаний "Владимирский стандарт" – крупного российского производителя мясной и колбасной продукции. В 2019 году российский Forbes назвал Антова самым богатым депутатом России – тогда его доход составлял почти 10 млрд рублей (около $150 млн по нынешнему курсу).

Российское издание "Медиазона" пишет, что в июне в аккаунте Антова в WhatsApp появилась сторис об обстреле российскими военными жилого дома в Киеве. Тогда от попадания ракеты в многоэтажку пострадали шесть человек, в том числе российская гражданка и ее дочь; муж женщины погиб. В сторис Антова были слова: "Честно говоря, иначе, чем террор, это все назвать крайне сложно".
Вскоре сторис удалили, а Антов назвал ее "результатом технической ошибки".
  • Гибель Антова пополнила список подозрительных смертей среди российских бизнесменов и топ-менеджеров, произошедших в 2022 году. Так, в январе был найден мертвым 60-летний Леонид Шульман, а в феврале – 61-летний Александр Тюляков. Оба занимали высокие посты в структуре Газпрома и якобы совершили самоубийство, оставив предсмертные записки.
  • В апреле в Москве нашли мертвыми бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева, его дочь и жену. По версии следствия, Аваев сначала застрелил семью, а затем застрелился сам. Через несколько дней такой же случай произошел в Испании, где были найдены мертвыми бывший топ Новатэка Сергей Протосеня, его жена и дочь. Полиция также рассматривала версию, что Протосеня мог убить свою жену и дочь, а затем покончил с собой.
  • В июле в пригороде Санкт-Петербурга нашли застреленного Юрия Воронова, руководителя транспортной организации Астра Шиппинг, занимавшейся арктическими подрядами Газпрома.
  • Затем в Москве погиб вице-президент Лукойла Равиль Маганов. 67-летний топ-менеджер выпал из окна больницы.
  • В сентябре топ-менеджер Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Иван Печорин выпал из катера на полном ходу.
Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия Индия смерть бизнесмены
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 