Еще троим российским военным сообщили о подозрении за зверства в Буче

Трем военнослужащим вооруженных сил РФ заочно сообщено о подозрении в том, что в марте в оккупированной Буче Киевской области они убили двух мирных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Оккупанты получили подозрение по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК).

"По данным следствия, в марте 2022 года в оккупированном городе Буча Киевской области подозреваемые жестоко обращались с мирным населением. Установлено, что оккупанты ворвались в частный дом и выстрелами в голову убили двух жителей", – сказано в сообщении.

Правоохранителям удалось установить личности подозреваемых. В настоящее время решается вопрос об объявлении их в международный розыск.

2 мая правоохранители объявили первое подозрение по событиям в Буче. Его получил руководитель подразделения Росгвардии Сергей Колоцей, который, по данным следствия, убил четырех безоружных мужчин и пытал еще одного гражданского.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.