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Еще троим российским военным сообщили о подозрении за зверства в Буче

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2022, 21:52
Еще троим российским военным сообщили о подозрении за зверства в Буче - Фото
Скриншот с видео

Трем военнослужащим вооруженных сил РФ заочно сообщено о подозрении в том, что в марте в оккупированной Буче Киевской области они убили двух мирных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Оккупанты получили подозрение по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК).

"По данным следствия, в марте 2022 года в оккупированном городе Буча Киевской области подозреваемые жестоко обращались с мирным населением. Установлено, что оккупанты ворвались в частный дом и выстрелами в голову убили двух жителей", – сказано в сообщении.

Правоохранителям удалось установить личности подозреваемых. В настоящее время решается вопрос об объявлении их в международный розыск.

Еще троим российским военным сообщили о подозрении за зверства в Буче

Еще троим российским военным сообщили о подозрении за зверства в Буче

Еще троим российским военным сообщили о подозрении за зверства в Буче
  • 2 мая правоохранители объявили первое подозрение по событиям в Буче. Его получил руководитель подразделения Росгвардии Сергей Колоцей, который, по данным следствия, убил четырех безоружных мужчин и пытал еще одного гражданского.
Вадим Ребрина
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