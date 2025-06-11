Еще до начала большой войны агент СБУ проник в офис подозреваемого в госизмене Сивковича

До начала полномасштабной войны Служба безопасности Украины смогла проникнуть с помощью своего агента в офис в Москве, которым руководил Владимир Сивкович – бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны при президентстве беглого президента Виктора Януковича, который сейчас подозревается в государственной измене. Об этом тайный агент СБУ заявил в интервью Дмитрию Гордону.

За время работы под прикрытием агент Службы занимал должность водителя помощника. Он вошел в доверие к Сивковичу и собирал данные о работе офиса, подконтрольного российским спецслужбам.

По словам собеседника, Офис занимался несколькими ключевыми задачами: поиском и вербовкой потенциальных агентов, сбором разведданных и инфильтрацией своих людей в различные государственные структуры в Украине.

"Фактически это была настоящая крохотная ферма, где выращивались агенты. Также офис организовывал переправку в Украину специальной техники для скрытой записи определенных лиц. Предатель готовил для ФСБ информацию о политической ситуации в Украине: обзор движений, течений, тенденций. Проводилось много социологических исследований, результаты которых подтасовывали в выгодном для России ключе", – заявил тайный агент СБУ.

Подлинность информации LIGA.net подтвердил собеседник в Службе безопасности Украины.

5 апреля 2023 года стало известно, что Сивкович через подставных лиц и предприятия-нерезиденты контролировал ряд компаний в Украине, чтобы финансировать подрывную деятельность.

1 декабря того же года СБУ выяснила, что Сивкович координировал информдиверсии против Украины, к которым привлек народного депутата Нестора Шуфрича.

С июня 2020 года Сивкович находится в международном розыске. Он также обвиняется в организации разгона протестующих на Майдане Незалежности в ноябре 2013 года.