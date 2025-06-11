Бывшего адвоката Медведчука и Шария заочно приговорили к 10 годам тюрьмы

Суд признал Валентина Рыбина виновным в коллаборационной деятельности. Ему назначено 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Валентин Рыбин (Фото: Facebook)

Коллаборанта Валентина Рыбина, бывшего адвоката экс-лидера запрещенной в Украине прокремлевской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука и пророссийского блогера Анатолия Шария, заочно приговорили к 10 годам тюрьмы. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По данным правоохранителей, сейчас Рыбин возглавляет так называемый "организационно правовой департамент министерства информполитики Херсонской области" – структуру, занимающуюся координацией местной пропаганды на оккупированной территории.

С началом полномасштабного вторжения России он уехал за границу и через соцсети призвал украинских военных сложить оружие. Впоследствии вернулся – уже на временно захваченную часть Херсонской области.

После назначения на должность Рыбин присоединился к путинской партии Единая Россия и активно агитировал местных поддерживать оккупантов.

Суд признал его виновным в коллаборационной деятельности. Рыбину назначено 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

27 сентября 2023 года Рыбину вручили подозрение в коллаборационизме.

4 июня 2025 прокремлевского пропагандиста Анатолия Шария заочно приговорили к 15 годам лишения свободы.