Колишнього адвоката Медведчука та Шарія заочно засудили до 10 років в'язниці

Суд визнав Валентина Рибіна винним у колабораційній діяльності. Йому призначено 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Валентин Рибін (Фото: Facebook)

Колаборанта Валентина Рибіна, колишнього адвоката екслідера забороненої в Україні прокремлівської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука та проросійського блогера Анатолія Шарія, заочно засудили до 10 років тюрми. Про це повідомили у Службі безпеки України.

За даними правоохоронців, зараз Рибін очолює так званий "організаційно-правовий департамент міністерства інформполітики Херсонської області" – структуру, що займається координацією місцевої пропаганди на окупованій території.

З початком повномасштабного вторгнення Росії він виїхав за кордон і через соцмережі закликав українських військових скласти зброю. Згодом повернувся – уже на тимчасово захоплену частину Херсонщини.

Після призначення на посаду Рибін приєднався до путінської партії Єдина Росія й активно агітував місцевих підтримувати окупантів.

Суд визнав його винним у колабораційній діяльності. Рибіну призначено 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

27 вересня 2023 року Рибіну вручили підозру у колабораціонізмі.

4 червня 2025-го прокремлівського пропагандиста Анатолія Шарія заочно засудили до 15 років позбавлення волі.