СБУ заочно повідомила про підозру російським суддям, які засудили азовців

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Служба безпеки України заочно повідомила про підозру двом суддям Південного окружного військового суду Росії Костянтину Простову та Сергію Образцову. В порушення міжнародного права вони засудили двох бійців "Азова" до тривалих строків ув’язнення. Про це повідомили СБУ та Офіс Генерального прокурора.

За матеріалами справи, у травні та листопаді 2024 року підозрювані незаконно призначили двом полоненим військовослужбовцям Національної гвардії України по 18 років ув’язнення в колонії суворого режиму.

Обидва українські військові належали до 12 бригади спецпризначення "Азов" і брали участь в обороні Маріуполя з перших днів повномасштабної війни. Таким чином вони є комбатантами збройного конфлікту і підпадають під дію Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Згідно з міжнародним правом, військовополонені не підлягають тюремному ув’язненню за участь у бойових діях.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Простову та Образцову про підозру за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, обвинувальний акт стосовно одного судді вже перебуває на розгляді в суді. Досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні триває.

Оскільки обидва фігуранти справи перебувають на території країни-агресорки, тривають комплексні заходи з притягнення їх до відповідальності за злочини проти українців.