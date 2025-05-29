З російського полону повернули вже майже половину оборонців "Азовсталі" – Коордштаб

Обмін полоненими (Фото: ОП)

З російського полону Україні вдалося повернути вже майже половину військових, які боронили завод "Азовсталь" під час боїв за Маріуполь у 2022 році, частина з них – бійці полку "Азов". Про це в ефірі Радіо Свобода розповів заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

"Усього близько 2500 захисників із різних підрозділів були виведені або евакуйовані з "Азовсталі". З них станом на сьогодні 1279 вже повернені з полону. Тобто понад половину гарнізону "Азовсталі" звільнено з російського полону", – заявив він.

За словами Юсова, серед звільнених – 455 бійців "Азову".

Торкаючись теми відсутності "азовців" під час останнього обміну в форматі "1000 на 1000", представник Коордштабу сказав, що зайва медійна увага до окремих прізвищ чи підрозділів може бути використана російськими спецслужбами у власних цілях.

"Це загалом для всіх дуже чутлива і дуже болісна тема. І тому будь-який публічний коментар до цього питання має бути стриманий, виважений і в інтересах полонених, тобто враховуючи перебування їхнє там і захист їхніх прав у полоні і якомога швидшого повернення в Україну", – додав він, не уточнивши, коли востаннє Україні вдалося повернути додому "азовців".