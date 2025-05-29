Из российского плена вернули уже почти половину защитников "Азовстали" – Коордштаб

Обмен пленными (Фото: ОП)

Из российского плена Украине удалось вернуть уже почти половину военных, защищавших завод "Азовсталь" во время боев за Мариуполь в 2022 году, часть из них – бойцы полка "Азов". Об этом в эфире Радио Свобода рассказал заместитель главы Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов.

"Всего около 2500 защитников из разных подразделений были выведены или эвакуированы из "Азовстали". Из них по состоянию на сегодняшний день 1279 уже возвращены из плена. То есть более половины гарнизона "Азовстали" освобождены из российского плена", – заявил он.

По словам Юсова, среди освобожденных – 455 бойцов "Азова".

Касаясь темы отсутствия "азовцев" во время последнего обмена в формате "1000 на 1000", представитель Коордштаба сказал, что излишнее медийное внимание к отдельным фамилиям или подразделениям может быть использовано российскими спецслужбами в собственных целях.

"Это в общем-то для всех очень чувствительная и очень болезненная тема. И поэтому любой публичный комментарий по этому вопросу должен быть сдержан, взвешен и в интересах пленных, то есть учитывая пребывание их там и защиту их прав в плену и как можно скорейшего возвращения в Украину", – добавил он, не уточнив, когда в последний раз Украине удалось вернуть домой "азовцев".