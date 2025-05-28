Российские спецслужбы создают фейковые организации, чтобы подменить Красный Крест – ГУР
Российские спецслужбы создали фальшивые организации, имитирующие осуществление гуманитарных миссий в местах содержания украинских пленных. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
Как указывает разведка, РФ создает фейковые организации, якобы занимающиеся гуманитарной помощью в местах содержания украинских пленных. Это используется как повод, чтобы не пускать в плен настоящие международные правозащитные организации.
"На сегодняшний день есть информация о 186 местах содержания украинских пленных, куда россияне не допускают представителей Красного креста и других мониторинговых миссий", – говорится в сообщении.
Сейчас такие организации активно используются для пропаганды и сбора личной информации у родственников украинских пленных. Именно поэтому семьям узников следует обращаться только в официальные украинские государственные учреждения и не доверять псевдоорганизациям, созданным спецслужбами России – независимо от их названия или красивых обещаний, подчеркнули в ГУР.
"Любая информация, переданная врагу, обязательно будет использована против Украины и ее граждан", – подчеркнули разведчики.
Там добавили, что Координационный штаб по обращению с военнопленными является единственным органом, который уполномочен вести переговоры и заниматься организацией возвращения украинских пленных.
- 23 мая Украине удалось вернуть из российского плена 270 военных и 120 гражданских. Среди освобожденных – три женщины и 387 мужчин. Украина в рамках обмена передала России 70 коллаборантов.
- 24 мая состоялся второй этап масштабного обмена – Украине удалось вернуть домой 307 защитников.
- 25 мая был проведен третий и завершающий этап крупного обмена – Украина вернула 303 военных.
- 26 мая сообщалось, что в рамках обмена Украина вернула бойцов из 46 частей, из которых раньше никого не возвращали.