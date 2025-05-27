В ходе обмена Украина вернула 15 заключенных, которых Россия принудительно депортировала
Во время масштабного обмена пленными в формате 1000 на 1000 Украина смогла вернуть 15 заключенных, которых Россия принудительно депортировала во время отступления с юга в 2022 году. Об этом Общественному сообщила юридический советник организации "Защита узников Украины" Анна Скрипка.
По ее словам, осужденные находились в колониях на оккупированных территориях Херсонской и Николаевской областей. После отступления из этих регионов россияне принудительно депортировали около 1800 украинских заключенных и разместили в других колониях России и на оккупированных территориях.
Скрипка отметила, что с 2022 года удалось вернуть около 380 заключенных. Во время последнего обмена удалось вернуть еще минимум 15 осужденных.
Срок их пребывания в России отнесен к сроку заключения. Трое пленных после освобождения отправились в СИЗО и продолжат отбывать наказание. В остальные сроки заключения истек и они свободны.
- 23 мая Украине удалось вернуть из российского плена 270 военных и 120 гражданских. Среди освобожденных – три женщины и 387 мужчин. Украина в рамках обмена передала России 70 коллаборантов.
- 24 мая состоялся второй этап масштабного обмена – Украине удалось вернуть домой 307 защитников.
- 25 мая был проведен третий и завершающий этап крупного обмена – Украина вернула 303 военных.
- 26 мая сообщалось, что в рамках обмена Украина вернула бойцов из 46 частей, из которых раньше никого не возвращали.