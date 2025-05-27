В ходе обмена Украина вернула 15 заключенных, которых Россия принудительно депортировала

Обмен пленными (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Во время масштабного обмена пленными в формате 1000 на 1000 Украина смогла вернуть 15 заключенных, которых Россия принудительно депортировала во время отступления с юга в 2022 году. Об этом Общественному сообщила юридический советник организации "Защита узников Украины" Анна Скрипка.

По ее словам, осужденные находились в колониях на оккупированных территориях Херсонской и Николаевской областей. После отступления из этих регионов россияне принудительно депортировали около 1800 украинских заключенных и разместили в других колониях России и на оккупированных территориях.

Скрипка отметила, что с 2022 года удалось вернуть около 380 заключенных. Во время последнего обмена удалось вернуть еще минимум 15 осужденных.

Срок их пребывания в России отнесен к сроку заключения. Трое пленных после освобождения отправились в СИЗО и продолжат отбывать наказание. В остальные сроки заключения истек и они свободны.