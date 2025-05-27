Під час обміну Україна повернула 15 в'язнів, яких Росія примусово депортувала
Під час масштабного обміну полоненими у форматі 1000 на 1000 Україна змогла повернути 15 в'язнів, яких Росія примусово депортувала під час відступу з півдня у 2022 році. Про це Суспільному повідомила юридична радниця організації "Захист в'язнів України" Ганна Скрипка.
За її словами, засуджені перебували в колоніях на окупованих територіях Херсонської та Миколаївської областей. Після відступу з цих регіонів росіяни примусово депортували близько 1800 українських в'язнів та розмістили в інших колоніях в Росії та на окупованих територіях.
Скрипка зазначила, що з 2022 року вдалося повернути близько 380 в'язнів. Під час останнього обміну вдалося повернути ще мінімум 15 таких засуджених.
Строк їхнього перебування в Росії зарахували в термін ув'язнення. Троє полонених після звільнення вирушили в СІЗО і продовжать відбувати покарання. У решти строк ув'язнення закінчився, і вони вільні.
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- 26 травня повідомлялося, що в рамках обміну Україна повернула бійців із 46 частин, з яких раніше нікого не повертали.