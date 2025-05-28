Російські спецслужби створюють фейкові організації, щоб підмінити Червоний Хрест – ГУР

На сьогодні відомо про 186 місць утримання українських полонених, куди РФ не допускає представників Червоного хреста та інших моніторингових місій

Російський Червоний хрест (Фото: пресслужба філії)

Російські спецслужби створили фальшиві організації, які імітують здійснення гуманітарних місій у місцях утримання українських полонених. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Як вказує розвідка, РФ створює фейкові організації, які нібито займаються гуманітарною допомогою в місцях утримання українських полонених. Це використовується як привід, щоб не пускати до полонених справжні міжнародні правозахисні організації.

"На сьогодні є інформація щодо 186 місць утримання українських полонених, куди росіяни не допускають представників Червоного хреста та інших моніторингових місій", – йдеться у повідомленні.

Зараз такі організації активно використовуються для поширення пропаганди та збирання особистої інформації в родичів українських полонених. Саме тому сім’ям полонених варто звертатися тільки до офіційних українських державних установ і не довіряти псевдоорганізаціям, створеним спецслужбами Росії, – незалежно від їхньої назви чи гарних обіцянок, наголосили у ГУР.

"Будь-яка інформація, передана ворогу, обов’язково буде використана проти України та її громадян", – наголосили розвідники.

Там додали, що Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими є єдиним органом, що уповноважений вести переговори та займатися організацією повернення українських полонених.