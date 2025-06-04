СБУ заочно сообщила о подозрении российским судьям, осудившим азовцев

Оба фигуранта дела подозреваются в нарушении законов и обычаев войны

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Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении двум судьям Южного окружного военного суда России Константину Простову и Сергею Образцову. В нарушение международного права они приговорили двух бойцов "Азова" к длительным срокам заключения. Об этом сообщили СБУ и Офис Генерального прокурора.

По материалам дела, в мае и ноябре 2024 года подозреваемые незаконно назначили двум пленным военнослужащим Национальной гвардии Украины по 18 лет заключения в колонии строгого режима.

Оба украинских военных принадлежали к 12 бригаде спецназначения "Азов" и участвовали в обороне Мариуполя с первых дней полномасштабной войны. Таким образом, они являются комбатантами вооруженного конфликта и подпадают под действие Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Согласно международному праву, военнопленные не подлежат тюремному заключению за участие в боевых действиях.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Простову и Образцову о подозрении за нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, обвинительный акт по отношению к одному судье уже находится на рассмотрении в суде. Досудебное расследование в другом уголовном производстве продолжается.

Поскольку оба фигуранта дела находятся на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности за преступления против украинцев.