Ще до початку великої війни агент СБУ проник в офіс підозрюваного у держзраді Сівковича

До початку повномасштабної війни Служба безпеки України змогла проникнути через свого агента в офіс у Москві, яким керував Володимир Сівкович – колишній заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони за президентства президента-втікача Віктора Януковича, який наразі підозрюється у державній зраді. Про це таємний агент СБУ заявив в інтерв’ю Дмитру Гордону.

За час роботи під прикриттям агент Служби обіймав посаду водія-помічника. Він увійшов у довіру до Сівковича та збирав дані про роботу офісу, підконтрольного російським спецслужбам.

За словами співрозмовника, Офіс займався кількома ключовими завданнями: пошуком і вербуванням потенційних агентів, збором розвідданих та інфільтрацією своїх людей до різних державних структур в Україні.

"Фактично це була справжня кротяча ферма, де вирощувалися агенти. Також офіс організовував переправлення в Україну спеціальної техніки для прихованого запису певних осіб. Зрадник готував для ФСБ інформацію про політичну ситуацію в Україні: огляд рухів, течій, тенденцій. Проводилося багато соціологічних досліджень, результати яких підтасовували у вигідному Росії ключі", – заявив таємний агент СБУ.

Правдивість інформації LIGA.net підтвердив співрозмовник у Службі безпеки України.

5 квітня 2023 року стало відомо, що Сівкович через підставних осіб та підприємства-нерезиденти контролював низку компаній в Україні, щоб фінансувати підривну діяльність.

1 грудня того ж року СБУ з'ясувала, що Сівкович координував інформдиверсії проти України, до яких залучив народного депутата Нестора Шуфрича.

З червня 2020 року Сівкович перебуває у міжнародному розшуку. Його також звинувачують в організації розгону протестувальників на Майдані Незалежності у листопаді 2013 року.