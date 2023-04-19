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Экс-нардеп раздавал в Харьковской области "агитки" в поддержку РФ: ему объявили подозрение

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 18:12
Экс-нардеп раздавал в Харьковской области
Экс-нардеп Павел Тищенко (Скриншот видео)

Бывший народный депутат от запрещенной Коммунистической партии Украины распространял в Харьковской области агитационные листовки в поддержку РФ. Ему объявили подозрение, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Собеседники LIGA.net в правоохранительных органах рассказали, что говорится о народном депутате III созыва Павле Тищенко, руководителе пророссийской организации Трудовая Харьковщина.

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения злоумышленник поддержал оккупантов и помогал им в войне против Украины.

Он производил "агитки" и распечатывал их дома на собственном принтере. После этого раздавал жителям Харьковского района и пытался убедить людей в "правильности" действий Кремля.

В ОГП отметили, что экс-нардепу объявили подозрение в изготовлении и распространении материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Теперь Тищенко грозит ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет, с конфискацией имущества или без таковой.

  • 1 мая 2018 года Тищенко во время организованного им митинга в Харькове облили кефиром.
  • 7 мая группа неизвестных ворвалась в помещение пророссийской организации Трудовая Харьковщина и "разбрасала вещи".

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Олег Васьків, Юрій Смірнов
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война подозрение харьковская область Офис генпрокурора
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