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12.04.2019, 11:31

Если кандидаты не придут на дебаты в студию: объяснение Аласании

Если кандидаты не придут на дебаты в студию: объяснение Аласании - Фото
Зураб Аласания (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На Суспільном покажут развлекательную передачу, если Петр Порошенко и Владимир Зеленский не придут вечером 19 апреля в студию телеканала

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Если 19 апреля с 20:00 до 21:00 в студию Национальной общественной телерадиокомпании не придут оба кандидата в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский, в этот час UA:Перший покажет документальный фильм "Амстердам" из цикла "Удивительные города мира". Об этом рассказал у себя в Facebook председатель правления НОТУ Зураб Аласания.

"...И с бегущей строкой во время фильма: "Простите, кандидаты на пост президента Украины (ФИО) не появились в студии для участия в теледебатах", - добавил он.

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Если кандидатов в студии будет двое - состоятся дебаты "в жестком формате", заявил Аласания.

Если кандидат будет один, а второй по какой-то причине не придет, то пришедший в студию получит этот час для политической агитации - и это будет законно.

После завершения этого часа закон запрещает упоминать кандидата или его программу в течение следующих 20 минут.

"Поэтому в 21:20 на канале UA:Перший, UA:Українське радіо и всех региональных каналах Суспільного начнется программа "Обратный отсчет", где Мирослава Барчук и Павел Казарин вместе с многими экспертами... устроят настоящую дискуссию с кандидатом или кандидатами", - пояснил глава НОТУ.

Аласания уточнил: для участия в передаче в 21:20 Порошенко и Зеленский могут присутствовать как в студии, "так и по телемосту с НСК Олимпийский, или парашютом из стратосферы".

Ранее Аласания пояснил, что телемост, который хотят у Зеленского, запрещен правилами дебатов: "Его не будет".

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, дебаты, зураб аласания
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