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11.04.2019, 19:20

Дебаты по телемосту запрещены правилами - Аласания

Дебаты по телемосту запрещены правилами - Аласания - Фото
Зураб Аласания (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Телемоста в прямом эфире UA: Суспільне между Порошенко и Зеленским не будет, подчеркнул глава телекомпании

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Телемоста в прямом эфире UA: Суспільне между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским не будет. Об этом сообщил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины НОТУ Зураб Аласания, пишет theБабель.

"Телемост запрещен правилами дебатов. Его не будет. Если 19-го придет Порошенко, он получит свое время в эфире, но это будет неинтересно", - сказал Аласания.

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Он также добавил, что команда Зеленского вряд ли придет на дебаты в студии НОТУ.

"Они не заинтересованы в дебатах", - подчеркнул Аласания.

Ранее сегодня глава штаба Зеленского Иван Баканов предложил провести дебаты по телемосту в прямом эфире. 

Президент вызвал Зеленского на дебаты. Тот выпустил ролик, в котором позвал главу государства на НСК Олимпийский и поставил скандальные условия, в том числе сдачу анализов на наркотики и алкоголь, дав "24 часа на ответ". Порошенко заявил, что дебаты - это не шоу, неожиданно согласился, а затем начал настаивать на тщательном анализе на наркотики. У Зеленского от VADA-теста отказались.

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Теги: дебаты
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