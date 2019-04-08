Зеленский не будет сдавать анализы представителям WADA - штаб

Владимир Зеленский с охраной (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили, что он не будет сдавать анализы представителям Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом было сказано на брифинге представителей кандидата, который транслировал телеканал ZIK.

"Если мы так часто будем об этом вспоминать, то на любую конференцию журналистов будут пускать только после сдачи анализов - это уже полный абсурд. Были сданы анализы в соответствии с действующим законодательством и процедурой. Если у кого-то есть сомнения относительно их реальности и махинаций, то обращайтесь в правоохранительные органы - пусть они выясняют", - заявили в команде Зеленского.

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7 апреля сообщалось, что президент Петр Порошенко намерен пройти тесты WADA в начале следующей недели.

5 апреля действующий президент Порошенко и кандидат на пост президента Зеленский сдали анализы на наркотики и алкоголь. Это было одним из условий, которые выдвинул Зеленский в ответ на предложение Порошенко провести дебаты.

Зеленский сдавал анализы в частной клинике Eurolab, принадлежащей Андрею Пальчевскому, который поддержал его в первом туре. При этом кандидат сдал только кровь.

Порошенко сдавал анализы в медпункте НСК Олимпийский. Президент сдал кровь, мочу и волосы, что должно обеспечить более полный и достоверный результат.

Украинский боксер Владимир Кличко скептически отнесся к сдаче анализов на наркотики и алкоголь кандидатами в президенты и предложил им сделать это во Всемирном антидопинговом агентстве.