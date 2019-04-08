Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
08.04.2019, 22:45

Зеленский не будет сдавать анализы представителям WADA - штаб

Зеленский не будет сдавать анализы представителям WADA - штаб - Фото
Владимир Зеленский с охраной (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В команде Зеленского заявляют, что он сдал анализы в соответствии с действующим законодательством и процедурой

Реклама
Реклама

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили, что он не будет сдавать анализы представителям Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом было сказано на брифинге представителей кандидата, который транслировал телеканал ZIK.

"Если мы так часто будем об этом вспоминать, то на любую конференцию журналистов будут пускать только после сдачи анализов - это уже полный абсурд. Были сданы анализы в соответствии с действующим законодательством и процедурой. Если у кого-то есть сомнения относительно их реальности и махинаций, то обращайтесь в правоохранительные органы - пусть они выясняют", - заявили в команде Зеленского.

Реклама

7 апреля сообщалось, что президент Петр Порошенко намерен пройти тесты WADA в начале следующей недели.

5 апреля действующий президент Порошенко и кандидат на пост президента Зеленский сдали анализы на наркотики и алкоголь. Это было одним из условий, которые выдвинул Зеленский в ответ на предложение Порошенко провести дебаты.

Зеленский сдавал анализы в частной клинике Eurolab, принадлежащей Андрею Пальчевскому, который поддержал его в первом туре. При этом кандидат сдал только кровь.

Порошенко сдавал анализы в медпункте НСК Олимпийский. Президент сдал кровь, мочу и волосы, что должно обеспечить более полный и достоверный результат.

Украинский боксер Владимир Кличко скептически отнесся к сдаче анализов на наркотики и алкоголь кандидатами в президенты и предложил им сделать это во Всемирном антидопинговом агентстве.

Отправить:
Распечатать:
Теги: петр порошенко, Владимир Зеленский, анализы, дебаты, выборы-2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 