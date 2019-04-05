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05.04.2019, 14:44

Кличко рассмешили тесты Зеленского и Порошенко: рекомендует WADA

Кличко рассмешили тесты Зеленского и Порошенко: рекомендует WADA - Фото
Владимир Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

"Если бы так спортсмены сдавали тесты на допинг, то были бы все суперменами", - написал Владимир

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Украинский боксер Владимир Кличко скептически отнесся к сегодняшней сдаче анализов на наркотики и алкоголь кандидатами в президенты и предложил им сделать это во Всемирном антидопинговом агентстве (World Anti-Doping Agency).

"Сегодняшние утренние новости о сдаче "допинг контроля" кандидатами в президенты Украины меня удивили и немного рассмешили! (Да уж, если бы так спортсмены сдавали тесты на допинг, то были бы все суперменами). Ведь каждый сделал это по отдельности и причем в "своей лаборатории", - написал Кличко в Facebook.

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По его мнению, объективный результат исследования может обеспечить "по репутационно проверенному методу" WADA.

"Могу организационно помочь в этом процессе, чтобы это не выглядело так кустарно. Доверьтесь профессионалам!" – написал боксер, добавив, что уже направил запрос о возможности таких тестов в WADA.

Сегодня кандидаты на пост президента Петр Порошенко и Владимир Зеленский сдали анализы на наркотики и алкоголь. Это было одним из условий, которые выдвинул Зеленский в ответ на предложение Порошенко провести дебаты.

Зеленский сдавал анализы в частной клинике Eurolab, принадлежащей Андрею Пальчевскому, который поддержал его в первом туре. При этом кандидат сдал только кровь.

Порошенко сдавал анализы в медпункте НСК Олимпийский. Президент сдал кровь, мочу и волосы, что должно обеспечить более полный и достоверный результат.

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Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, владимир кличко, анализы
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