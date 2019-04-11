У Зеленского предложили провести дебаты с Порошенко по телемосту

Владимир Зеленский (фото - EPA)

В штабе у кандидата в президенты Владимира Зеленского предложили провести дебаты с конкурентом, действующим главой государства Петром Порошенко, по телемосту в прямом эфире. Об этом глава штаба Зеленского Иван Баканов заявил в эфире одного из украинских каналов.

"Мы идем навстречу. И если действительно все хотят с нами вести дебаты, чтобы ни у кого не сложилось впечатление, что мы избегаем таких дебатов, мы предлагаем провести телемост. Если Петр Порошенко будет в студии Суспiльного, а мы будем на НСК Олимпийский, пожалуйста, можно совместить картинки и вести дебаты друг с другом в прямом эфире", - сказал он.

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Ранее ряд украинских медийных организаций призвал кандидатов в президенты принять участие в теледебатах 19 апреля в студии Национальной общественной телерадиокомпании.

Президент вызвал Зеленского на дебаты. Тот выпустил ролик, в котором позвал главу государства на НСК Олимпийский и поставил скандальные условия, в том числе сдачу анализов на наркотики и алкоголь, дав "24 часа на ответ". Порошенко заявил, что дебаты - это не шоу, неожиданно согласился, а затем начал настаивать на тщательном анализе на наркотики. У Зеленского от VADA-теста отказались.