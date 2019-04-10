Медиаорганизации: Отказ от дебатов на Суспільному недопустим

Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж - LIGA.net)

Ряд украинский медийных организаций призвали кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского принять участие в теледебатах 19 апреля в студии Национальной общественной телерадиокомпании. Об этом говорится в совместном заявлении организаций.

Подписанты отмечают, что обеспокоены ситуацией с дебатами.

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Они уверены, что "бессодержательная предвыборная кампания… наносит огромный ущерб всему обществу".

"Поэтому мы призываем обоих кандидатов принять участие в теледебатах 19 апреля в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Именно такие дебаты за средства государственного бюджета предусмотрены статьей 62 закона о выборах президента Украины", - сказано в заявлении.

При этом запланированные дебаты на НСК Олимпийский представители медиаорганизаций назвали "шоу", которое возможно как одна из "форм агитации".

"Но оно (шоу, - ред.) не может заменить официальных дебатов с четко определенными правилами их проведения", - отметили подписанты.

"Это будет последним шансом для кандидатов наметить планы на будущее и содержательно представить собственное видение развития страны. Любые аргументы об отказе участия в официальных дебатах мы будем считать недопустимыми для демократического государства", - сказано в заявлении.

Документ подписали Независимый медийный совет, ОО Интерньюз-Украина, ОО Детектор медиа, ОО Институт массовой информации, фундация Суспільність, ОО Центр демократии и верховенства права, Українська Фундація Безпекових Студій.

Спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев сегодня заявил, что президент придет на дебаты и на НСК Олимпийский 14 апреля в 14:00, и в студию Суспільного 19 апреля.