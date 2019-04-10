У Порошенко сказали, куда он пойдет на дебаты

Петр Порошенко (фото - ЕРА)

Кандидат в президенты Петр Порошенко придет на дебаты на НСК Олимпийский 14 апреля в 14:00. Об этом сегодня на брифинге заявил спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев.

Медведев отметил, что 19 апреля в 20:00 Порошенко придет на дебаты, организованные Суспильным.

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"Он там точно будет, потому что участия в таких дебатах во втором туре четко требует закон о выборах президента Украины", - сказал он.

"Петр Порошенко точно также придет на дебаты с Владимиром Зеленским 14 апреля в 14 часов 14 минут на НСК Олимпийский", - сказал Медведев. На уточняющий вопрос журналистов о времени дебатов, Медведев сказал, что начало запланировано на 14:00, а время 14:14 он назвал ради красного словца.



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Порошенко позвал Зеленского на дебаты на НСК Олимпийский на 14 апреля, а тот записал новый ролик, в котором позвал конкурента туда же - но на 19 апреля.

Председатель фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов сообщил, что Порошенко готов поучаствовать в дебатах с Зеленским и 19 апреля.