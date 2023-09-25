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Если Киев не хочет дружить с Варшавой, его никто не заставит – МИД Польши

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2023, 12:28
Если Киев не хочет дружить с Варшавой, его никто не заставит – МИД Польши - Фото
Марчин Пшидач (Скриншот)

Глава бюро по международной политике канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире RMF24 заявил, что действия Украины по поводу зернового конфликта с Польшей – "несправедливы и вредны для многих поляков", и если Киев не хочет "дружить с Варшавой, то его не заставить".

"В интересах всех нас – и это должны понимать и украинцы – не дать разъединить себя, потому что от этого выигрывает только третий актер в лице Москвы. Тем, кто этого хочет (понимать вышесказанное, – Ред.), ничего не угрожает", – сказал он.

Пшидач добавил, что "если Украина не хочет дружить с Польшей, то Польша сама справится".

Он объяснил, что "в Польше все хорошо, а Украина сейчас в беде", поэтому, по его мнению, Украина должна быть заинтересована в стабильных отношениях с Польшей.

"Мы в НАТО, у нас сильная армия, мы в ЕС, у нас достаточно хорошо функционирующая страна. Сегодня беда в Украине. Это Украина должна заботиться о поддержке [со стороны] Польши. Если нет, то навязываться мы не будем", – сказал Пшидач.

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Милана Головань
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