Если Киев не хочет дружить с Варшавой, его никто не заставит – МИД Польши
Глава бюро по международной политике канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире RMF24 заявил, что действия Украины по поводу зернового конфликта с Польшей – "несправедливы и вредны для многих поляков", и если Киев не хочет "дружить с Варшавой, то его не заставить".
"В интересах всех нас – и это должны понимать и украинцы – не дать разъединить себя, потому что от этого выигрывает только третий актер в лице Москвы. Тем, кто этого хочет (понимать вышесказанное, – Ред.), ничего не угрожает", – сказал он.
Пшидач добавил, что "если Украина не хочет дружить с Польшей, то Польша сама справится".
Он объяснил, что "в Польше все хорошо, а Украина сейчас в беде", поэтому, по его мнению, Украина должна быть заинтересована в стабильных отношениях с Польшей.
"Мы в НАТО, у нас сильная армия, мы в ЕС, у нас достаточно хорошо функционирующая страна. Сегодня беда в Украине. Это Украина должна заботиться о поддержке [со стороны] Польши. Если нет, то навязываться мы не будем", – сказал Пшидач.
- 15 сентября Европейская комиссия отказалась продолжать временные меры, которые с мая ограничивали свободное обращение четырех украинских аграрных товаров – пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника – на территории Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии.
- Польша, Словакия и Венгрия не захотели выполнять решения Еврокомиссии и продлили эмбарго в одностороннем порядке.
- 18 сентября Министерство экономики сообщило, что Украина подала в ВТО иски против них. Министерство надеется, что эти государства снимут свои ограничения с Украины и тогда не придется долго выяснять отношения в судах.
- 19 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил Польшу и Венгрию о намерении ввести ответный эмбарго.
- В тот же день в Нью-Йорке сорвалась запланированная встреча между президентами Украины и Польши, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег Украину от дальнейшего обострения торгового конфликта.
Читайте также: Экс-глава МИД Польши – правительства страны из-за споров с Украиной: Мне стыдно
Комментарии