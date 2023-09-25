Якщо Київ не хоче дружити з Варшавою, то його ніхто не змусить – МЗС Польщі
Глава бюро з міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчін Пшидач в ефірі RMF24 заявив, що дії України щодо зернового конфлікту з Польщею є "несправедливими та шкідливими для багатьох поляків", і якщо Україна "не захоче дружити з Польщею, нав'язуватися не будемо".
"В інтересах усіх нас – і це мають розуміти й українці – не дати роз’єднати себе, бо від цього виграє лише третій актор в особі Москви. Тим, хто цього хоче (розуміти вищесказане, – Ред.), нічого не загрожує", – сказав він.
Пшидач додав, що "якщо Україна не хоче дружити з Польщею, то Польща дасть собі раду".
Він пояснив, що "у Польщі все добре, а Україна зараз в біді", тому, на його думку, Україна має бути зацікавлена у стабільних відносинах з Польщею.
"Ми в НАТО, у нас сильна армія, ми в ЄС, у нас досить добре функціонуюча країна. Сьогодні біда в Україні. Це Україна має дбати про підтримку [з боку] Польщі. Якщо ні, нав'язуватися ми не будемо", – сказав Пшидач.
- 15 вересня Європейська комісія відмовилася продовжувати тимчасові заходи, які з травня обмежували вільне обіг чотирьох українських аграрних товарів – пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшника – на території Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини.
- Польща, Словаччина та Угорщина не захотіли виконувати рішення Єврокомісії та продовжили ембарго в односторонньому порядку.
- 18 вересня Міністерство економіки повідомило, що Україна подала до СОТ позови проти них. Міністерство сподівається, що ці держави знімуть свої обмеження з України, і тоді не доведеться довго з'ясовувати стосунки в судах.
- 19 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив Польщу та Угорщину про намір ввести ембарго у відповідь.
- У той же день у Нью-Йорку зірвалася запланована зустріч між президентами України та Польщі, а прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький застеріг Україну від подальшого загострення торгівельного конфлікту.
Читайте також: Ексглава МЗС Польщі – уряду країни через суперечки з Україною: Мені соромно
Коментарі