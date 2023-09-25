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Якщо Київ не хоче дружити з Варшавою, то його ніхто не змусить – МЗС Польщі

Этот материал также доступен на русском
25.09.2023, 12:28
Якщо Київ не хоче дружити з Варшавою, то його ніхто не змусить – МЗС Польщі - Фото
Марчін Пшидач (Скриншот)

Глава бюро з міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчін Пшидач в ефірі RMF24 заявив, що дії України щодо зернового конфлікту з Польщею є "несправедливими та шкідливими для багатьох поляків", і якщо Україна "не захоче дружити з Польщею, нав'язуватися не будемо".

"В інтересах усіх нас – і це мають розуміти й українці – не дати роз’єднати себе, бо від цього виграє лише третій актор в особі Москви. Тим, хто цього хоче (розуміти вищесказане, – Ред.), нічого не загрожує", – сказав він.

Пшидач додав, що "якщо Україна не хоче дружити з Польщею, то Польща дасть собі раду".

Він пояснив, що "у Польщі все добре, а Україна зараз в біді", тому, на його думку, Україна має бути зацікавлена у стабільних відносинах з Польщею.

"Ми в НАТО, у нас сильна армія, ми в ЄС, у нас досить добре функціонуюча країна. Сьогодні біда в Україні. Це Україна має дбати про підтримку [з боку] Польщі. Якщо ні, нав'язуватися ми не будемо", – сказав Пшидач.

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Мілана Головань
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