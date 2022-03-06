Если нам придется умереть, украинцы будут бороться до последней капли крови – Арахамия

Моральный дух украинцев на фоне атаки России очень высокий, они поддерживают президента Владимира Зеленского и готовы бороться до победы. Об этом в интервью Fox News сообщил член украинской делегации, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

"Пару дней назад мы серьезно поговорили и решили до последнего оставаться в Украине. И если нам придется умереть, мы станем символами, а все остальные украинцы будут сопротивляться до последней капли крови. Это сильный знак для России", – сказал он.

По словам Арахамии, у российских солдат низкий моральный дух, потому что они не знают, за что воюют и зачем пришли на украинскую землю.

Политик добавил, что у российских солдат есть оружие, а у нас "миллионы людей, которые готовы воевать". Нам нужно больше вооружения, чтобы дать добровольцам, подчеркнул Арахамия, и нет никаких сомнений – "мы победим".

Третий раунд переговоров между украинской и российской делегациями по вопросу прекращения войны России против Украины состоится в понедельник, 7 марта.

Россия планировала короткую войну и рассчитывала, что потеряет 100 военных, но армия Украины воюет так, как никто не ожидал.

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Яна Катасонова

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