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Если нам придется умереть, украинцы будут бороться до последней капли крови – Арахамия

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 20:19
Если нам придется умереть, украинцы будут бороться до последней капли крови – Арахамия - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Моральный дух украинцев на фоне атаки России очень высокий, они поддерживают президента Владимира Зеленского и готовы бороться до победы. Об этом в интервью Fox News сообщил член украинской делегации, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

"Пару дней назад мы серьезно поговорили и решили до последнего оставаться в Украине. И если нам придется умереть, мы станем символами, а все остальные украинцы будут сопротивляться до последней капли крови. Это сильный знак для России", – сказал он.

По словам Арахамии, у российских солдат низкий моральный дух, потому что они не знают, за что воюют и зачем пришли на украинскую землю.  

Политик добавил, что у российских солдат есть оружие, а у нас "миллионы людей, которые готовы воевать". Нам нужно больше вооружения, чтобы дать добровольцам, подчеркнул Арахамия, и нет никаких сомнений – "мы победим".

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Яна Катасонова
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