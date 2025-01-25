Если Орбан не продлит санкции, станет ясно, что он в команде Путина – премьер Польши

Дональд Туск (Фото: www.president.gov.ua)

Если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокирует санкции против России, это будет означать, что он на стороне России. Об этом в пятницу, 25 января, заявил польский премьер Дональд Туск на странице в Х (Twitter).

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"Если Виктор Орбан действительно, заблокирует европейские санкции в ключевой для войны момент, будет совершенно ясно, что в этой великой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде Путина, а не в нашей", – написал Туск.

Он отметил, что этот факт повлечет за собой определенные последствия.

Срок санкций против России истекает на следующей неделе. 24 января Орбан выставил Украине условия для их продления. Он хочет, чтобы Украина возобновила транзит российского газа и дала гарантии, что не прекратит транзит нефти.