Якщо Орбан не продовжить санкції, стане зрозуміло, що він у команді Путіна – прем'єр Польщі

Дональд Туск (Фото: www.president.gov.ua)

Якщо прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокує санкції проти Росії, це означатиме, що він на боці РФ. Про це у п'ятницю, 25 січня, заявив польський прем'єр Дональд Туск на сторінці у Х (Twitter).

"Якщо Віктор Орбан справді заблокує європейські санкції у ключовий для війни момент, буде цілком зрозуміло, що у цій великій грі за безпеку та майбутнє Європи він грає у команді Путіна, а не у нашій", – написав Туск.

Він зазначив, що цей факт спричинить певні наслідки.

Термін санкцій проти Росії спливає наступного тижня. 24 січня Орбан виставив Україні умови для їхнього продовження. Він хоче, щоб Україна відновила транзит російського газу та дала гарантії, що не припинить транзит нафти.