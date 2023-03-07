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Если Россия возьмет Бахмут, у нее будет открытая дорога к ключевым городам – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2023, 20:56
Если Россия возьмет Бахмут, у нее будет открытая дорога к ключевым городам – Зеленский - Фото
Володимир Зеленський (Фото - пресслужба президента)

У российских войск будет "открытая дорога" для захвата ключевых городов на востоке Украины, если им удастся оккупировать Бахмут. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью CNN, объясняя решение военно-политического руководства продолжать оборонную операцию.

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"Это тактика для нас. Мы понимаем, что после Бахмута они могли бы пойти дальше. Они могли бы пойти в Краматорск, они могли бы пойти в Славянск, это была бы открытая дорога для россиян после Бахмута в другие города Украины на Донецком направлении. Вот почему там стоят наши ребята", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что мотивация Украины удерживать город очень отличается от целей России. РФ, по его словам, Бахмут нужен для "хоть какой-то победы", пусть даже маленькой и пусть даже ценой разрушения города и убийства всех находящихся там мирных жителей.

Зеленский считает, что если Россия сможет поставить свой "флажок" над Бахмутом, это поможет мобилизовать общество РФ, чтобы создать идею о том, что у них якобы "мощная армия".

При этом он подчеркнул, что для Украины важно не допустить окружения группировки Сил обороны в Бахмуте.

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Оксана Житнюк
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