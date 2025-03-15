Если союзники предложат разместить ядерное оружие, Литва может пересмотреть Конституцию

Однако конкретных предложений пока нет, сообщила глава Минобороны страны

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене (Фото: Rafal Guz/EPA)

Если союзники Литвы примут реальные решения по размещению ядерного оружия или его компонентов на ее территории, следует оценить возможности внести соответствующие изменения в Конституцию страны. Об этом заявила литовский министр обороны Довиле Шакалене, сообщает медиа Delfi.

"Мы считаем, что необходимо оценить возможности внесения изменений в статью 137 Конституции Литовской Республики, если наши союзники предложат определенные реальные планы размещения ядерного оружия или его компонентов в Литве, а также пересмотреть другие обязательства", – рассказала чиновница.

Согласно статье 137 Конституции Литвы на территории страны не может быть оружия массового поражения и военных баз иностранных государств.

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Шакалене отметила, что конкретных предложений от союзников нет, однако Литва должна быть готова к принятию соответствующих решений в случае изменения ситуации.

"Поэтому моя позиция как министра обороны заключается в том, что нам все же следует инициировать более глубокое обсуждение и оценку этого вопроса", – подытожила чиновница.

5 марта президент Франции Макрон обратился к нации и, в частности, предложил использовать ядерный потенциал для защиты европейских союзников.

9 марта будущий немецкий канцлер заявил, что хотел бы провести переговоры с Францией и Великобританией относительно совместного использования ядерного оружия, но не как замену ядерной защиты Европы со стороны США.

13 марта президент Польши Дуда призвал Соединенные Штаты разместить ядерное оружие на территории Польши как средство сдерживания будущей российской агрессии.