"Есть четкие планы": Зеленский обсудил с главой МВФ послевоенное восстановление Украины

Президент Владимир Зеленский провел разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой о подготовке к послевоенному восстановлению Украины. Об этом президент написал в Twitter.

"Обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой вопрос обеспечения финансовой стабильности Украины и подготовки к послевоенному восстановлению. У нас есть четкие планы на данный момент, а также видение перспектив", – написал президент.

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Зеленский выразил уверенность, что сотрудничество между МВФ и Украиной будет и впредь плодотворным.

9 апреля МВФ открыл донорский счет для Украины.

16 апреля стало известно, что делегация Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем на следующей неделе посетит Вашингтон, где состоятся ежегодные весенние встречи МВФ и Всемирного банка.

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Роман Брыль

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