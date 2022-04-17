"Есть четкие планы": Зеленский обсудил с главой МВФ послевоенное восстановление Украины
17.04.2022, 23:16
Кристалина Георгиева и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Президент Владимир Зеленский провел разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой о подготовке к послевоенному восстановлению Украины. Об этом президент написал в Twitter.
"Обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой вопрос обеспечения финансовой стабильности Украины и подготовки к послевоенному восстановлению. У нас есть четкие планы на данный момент, а также видение перспектив", – написал президент.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Зеленский выразил уверенность, что сотрудничество между МВФ и Украиной будет и впредь плодотворным.
- 9 апреля МВФ открыл донорский счет для Украины.
- 16 апреля стало известно, что делегация Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем на следующей неделе посетит Вашингтон, где состоятся ежегодные весенние встречи МВФ и Всемирного банка.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии