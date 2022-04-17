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"Есть четкие планы": Зеленский обсудил с главой МВФ послевоенное восстановление Украины

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2022, 23:16
Кристалина Георгиева и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский провел разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой о подготовке к послевоенному восстановлению Украины. Об этом президент написал в Twitter.    

"Обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой вопрос обеспечения финансовой стабильности Украины и подготовки к послевоенному восстановлению. У нас есть четкие планы на данный момент, а также видение перспектив", – написал президент. 

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Зеленский выразил уверенность, что сотрудничество между МВФ и Украиной будет и впредь плодотворным. 

"Есть четкие планы": Зеленский обсудил с главой МВФ послевоенное восстановление Украины

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Роман Брыль
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МВФ восстановление Кристалина Георгиева Владимир Зеленский
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