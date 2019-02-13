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13.02.2019, 16:10

Есть дом в Австрии: прокурор просит арестовать Мангера без залога

Есть дом в Австрии: прокурор просит арестовать Мангера без залога - Фото
Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По мнению следствия, Мангер может скрываться, уничтожать или искажать доказательства, оказывать влияние на свидетелей

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Прокуратура просит отправить в СИЗО до 3 марта 2019 года без возможности внесения залога председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе убийства Екатерины Гандзюк. Об этом сказано в ходатайстве, которое зачитала прокурор Виктория Калита, передает корреспондент LIGA.net. 

По мнению следствия, Мангер может скрываться, уничтожать или искажать доказательства, оказывать влияние на свидетелей. Так же в ходатайстве речь идет о том, что у семьи Мангера есть дом в Австрии и он в последнее время 112 раз пересекал границу.

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31 июля 2018 года неизвестный плеснул серной кислотой в лицо советнице мэра Херсона, общественной активистке Екатерине Гандзюк. 4 ноября она умерла. Этот уголовный процесс стал самым резонансным в Украине во второй половине 2018 года и начале 2019-го.

Родные и друзья Гандзюк заявили, что главный подозреваемый в организации убийства Алексей Левин (по данным СМИ, является криминальным авторитетом по кличке "Москал") якобы сотрудничал с главой облсовета Владиславом Мангером. Последний это опровергает. Помимо Мангера они считают, что среди подозреваемых - глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев и его зам Евгений Рищук. Они также отрицают подобную связь. Ее не видят также и в ГПУ.

11 февраля Мангеру сообщили о подозрении в заказе убийства. Ему избирают меру пресечения.

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Теги: арест, Екатерина Гандзюк, владислав мангер
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