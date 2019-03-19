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19.03.2019, 13:38

Есть ли место двум Тимошенко в бюллетене - ответ Верховного суда

Есть ли место двум Тимошенко в бюллетене - ответ Верховного суда - Фото
Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховный суд отклонил иск команды Юлии Тимошенко

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Верховный суд Украины отклонил иск об обязательной нумерации кандидатов в президенты в избирательном бюллетене, а доводы заявителя назвал надуманными и необоснованными. Об этом говорится в Facebook пресс-службы суда, который рассматривал апелляционную жалобу уполномоченного представителя кандидата в президенты от партии ВО Батькивщина Юлии Тимошенко Сергея Власенко.

Представитель Юлии Тимошенко заявил, что в бюллетене на выборах 31 марта будут два кандидата с одинаковыми фамилиями, инициалами, должностями и местом работы. Истец считает, что это может привести к ошибкам и исказить результаты волеизъявления.

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В суде отметили, что в ходе совещания и заседания ЦИК с участием представителей кандидатов в президенты обсуждался вопрос о нумерации в бюллетене и большинство членов комиссии предложение не поддержало.

"Доводы апеллянта о том, что отсутствие нумерации граф бюллетеня не позволит избирателям сделать свободный и осознанный выбор, приведет к ошибочному пониманию избирателями сделанного ими выбора, нарушит принцип равенства, исказит результаты волеизъявления, Суд считает надуманными, поскольку они являются лишь предположениями истца, но не подтверждены никакими надлежащими и допустимыми доказательствами со ссылкой на конкретные нормы законодательства", - сказано в сообщении. 

11 марта полиция сообщила, что против кандидата в президенты Юрия Тимошенко открыто дело (ст. 157 УК) из-за возможного обмана избирателей - 12 человек могли быть фиктивными спонсорами его выдвижения, так как часть отрицают, что жертвовали деньги, а некоторые не знали, какие документы подписывают. Сам Тимошенко считает это политическим преследованием. 

Юлия Тимошенко назвала Юрия Тимошенко унизительной политтехнологией Банковой и призвала Петра Порошенко "снять своего технического кандидата". Избирателей она попросила не ошибиться при голосовании 31 марта.

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Теги: кандидат, юлия тимошенко, верховный суд, юрий тимошенко, выборы 2019, однофамилец
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