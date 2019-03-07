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07.03.2019, 13:44

"Тупой и еще тупее". Тимошенко о скандале с однофамильцем

"Тупой и еще тупее". Тимошенко о скандале с однофамильцем - Фото
Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Юлия Тимошенко считает, что скандал с возможным подкупом Юрия Тимошенко призван отвлечь внимание от коррупции в оборонном секторе

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Кандидат в президенты от партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко считает, что история с якобы попыткой подкупа еще одного кандидата Юрия Тимошенко призвана отвлечь внимание общества от расследования журналистов о махинациях госконцерне Укроборонпром. Об этом она сообщила на пресс-конференции, передает корреспондент LIGA.net.

"Это все напоминает одну очень известную американскую кинокомедию, в которой участвуют Порошенко и Луценко. Называется эта кинокомедия "Тупой и еще тупее". Мне очень жаль, что они разыгрывают сериал и думают, что этот сериал с Юрием Владимировичем Тимошенко прикроет коррупционный скандал президента", - сказала она.

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По словам лидера Батькивщина, один из задержанных является приближенным к заместителю председателя парламентской фракции БПП Сергею Березенко.

Она считает Юрия Тимошенко унизительной политтехнологией Банковой и призывает Петра Порошенко "снять своего технического кандидата" и просит избирателей не ошибиться при голосовании 31 марта.

Вчера ГПУ заявила о задержании двоих человек по подозрению в попытке подкупить 5 млн гривень кандидата в президенты Юрия Тимошенко, чтобы он отказался от участия в выборах. Кандидат сам заявил в ГПУ. Задержаны Александр Ищенко (о нем почти ничего не известно) и Тарас Костанчук - экс-боец батальона Донбасс, бывший помощник нардепа Семена Семенченко. В 2014 году был доверенным лицом кандидата в президенты от Оппоблока Юрия БойкоВ 2015 году баллотировался в мэры Вишневого от БППВ 2019 году ЦИК отказала Костанчуку в регистрации кандидатом в президенты. 

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Теги: выборы, кандидат, юлия тимошенко, подкуп, юрий тимошенко
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