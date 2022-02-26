Есть надежда, что все украинские защитники острова Змеиный могут быть живы – ГПСУ
Есть надежда, что все украинские защитники острова Змеиный могут быть живы. Об этом сообщает Госпогранслужба.
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В Госпогранслужбе появилась надежда, что считавшиеся погибшими 13 пограничников острова Змеиный, живы.
Такая надежда основана на сообщениях росСМИ о том, что в оккупированный Севастополь доставили украинских военнослужащих с острова.
Сейчас ГПСУ работает над тем, чтобы узнать наверняка, действительно ли в Севастополе находятся именно защитники Змеиного, а не какие-либо другие украинские военные.
"Мы искренне надеемся, ребята как можно скорее вернутся домой, а информация, полученная в момент атаки о гибели, не подтвердится", – сообщили в Госпогранслужбе.
- 24 февраля вражеские корабли подошли к острову Змеиный и попытались угрозами вынудить сдаться находящихся там пограничников. Однако получили отказ.
- Защитники острова держали оборону, а потом с ними пропала связь. Стало ясно, что инфраструктура острова разрушена, он захвачен, а гарнизон погиб.
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