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С пограничниками и военными ВСУ на Змеином нет связи, остров захвачен – ГПСУ

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 22:17

Российские оккупанты разрушили инфраструктуру на острове Змеиный. По имеющейся информации, он захвачен. Об этом сообщает Госпогранслужба.

После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове.

Утрачена связь с пограничниками, находящимися на остове с военными ВСУ.

"По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен", – сообщили в Госпогранслужбе.

В ГПСУ напомнили, что враг сегодня неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников на острове с требованиями сдаться.

"Пограничники и ВСУ мужественно держали оборону", – говорится в сообщении.

С пограничниками и военными ВСУ на Змеином нет связи, остров захвачен – ГПСУ
Наталия Медведева
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Змеиный
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