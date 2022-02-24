С пограничниками и военными ВСУ на Змеином нет связи, остров захвачен – ГПСУ

Российские оккупанты разрушили инфраструктуру на острове Змеиный. По имеющейся информации, он захвачен. Об этом сообщает Госпогранслужба.

После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове.

Утрачена связь с пограничниками, находящимися на остове с военными ВСУ.

"По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен", – сообщили в Госпогранслужбе.

В ГПСУ напомнили, что враг сегодня неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников на острове с требованиями сдаться.

"Пограничники и ВСУ мужественно держали оборону", – говорится в сообщении.

Сегодня, в 5 утра, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.

Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников. Он также призвал украинцев не паниковать, о чем заявил в видеообращении.

Украина разорвала дипотношения с РФ.

Наталия Медведева

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