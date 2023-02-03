Есть очередные решения СНБО о тех, кто работает на российскую агрессию – Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал очередные решения Совета национальной безопасности и обороны о тех, кто работает на российскую агрессию. Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Есть очередные санкционные решения Совета национальной безопасности и обороны нашего государства относительно тех, кто работает на российскую агрессию. Соответствующие указы о вступлении в действие решений СНБО уже подготовлены", – заявил президент.

Он отдельно поблагодарил работников СБУ, ГБР, Нацполиции и Офиса генпрокурора за "новые шаги по восстановлению справедливости после действий тех, кто не понял, что на государственных должностях работать нужно только на интересы государства".

1 февраля Служба безопасности провела обыски у народного депутата Вадима Столара, руководства налоговой Киева, в доме бизнесмена Игоря Коломойского.

2 февраля СБУ заявила о разоблачении руководства Сумской ОВА на хищении денег на восстановление.

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Наталія Медведєва

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