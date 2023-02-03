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Есть очередные решения СНБО о тех, кто работает на российскую агрессию – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2023, 21:02
Есть очередные решения СНБО о тех, кто работает на российскую агрессию – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский анонсировал очередные решения Совета национальной безопасности и обороны о тех, кто работает на российскую агрессию. Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Есть очередные санкционные решения Совета национальной безопасности и обороны нашего государства относительно тех, кто работает на российскую агрессию. Соответствующие указы о вступлении в действие решений СНБО уже подготовлены", – заявил президент.

Он отдельно поблагодарил работников СБУ, ГБР, Нацполиции и Офиса генпрокурора за "новые шаги по восстановлению справедливости после действий тех, кто не понял, что на государственных должностях работать нужно только на интересы государства".

Читайте также: Глава СБУ о громких обысках 1 февраля: Это глобальный удар по внутреннему врагу

Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский снбо
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